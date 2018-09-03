لافروف: الوضع في إدلب لم يعد محتملا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الإثنين، أن "نظام إطلاق النار في سوريا يتم انتهاكه يوميا"، مشيراً إلى أن "الجماعات الإرهابية المسلحة" تطلق النار على مواقع الجيش السوري في مدينة إدلب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

ورأى لافروف، خلال كلمة ألقاها في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن الوضع الحالي في إدلب "لم بعد محتملا" ومن "المستحيل إبقاء الحال على ما هو عليه"، مضيفاً أنه من غير الممكن "احتمال هذا الأمر بعد الآن".

وقال وزير الخارجية الروسي إن إدلب "تعد أرضية للتحضير للهجمات الإرهابية" من ضمنها "إطلاق الطائرات المسيرة على قواعد الجيش الروسي في سوريا"، لافتا إلى أن بلاده تسعى لحل الموضوع من خلال "التفاوض مع تركيا وإيران".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قد حذرت سابقاً من وجود "تحضير نشط" في محافظة إدلب، التي تعد المعقل الأخير للمعارضة في سوريا، لتمثيل مشهد هجوم كيميائي ووضع اللوم فيه على النظام السوري، مضيفة أن الهدف من ذلك هو خلق عذر أمام "شن الولايات المتحدة ضربات صاروخية على قوات الحكومة".