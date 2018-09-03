دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية الخاصة بها.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على "تويتر": "في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم.. والأهم.. لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء.. الخلاصة: الإنسان العربي (يستطيع) إذا توفرت له الظروف".

وفي أبريل/ نسيان 2017، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نهدف لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء خلال السنوات المقبلة، وسنعمل من اليوم على تدريب وإعداد أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينضم إلى فريق العلماء في محطة الفضاء الدولية"، مضيفا أن "هدفنا أن نقول للعالم نحن قادرون على أن نساهم في سباق الحضارات وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية"، حسبما نقل مركز محمد بن راشد للفضاء على موقعه الإلكتروني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اختيار هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي تم بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.

وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في أبريل/ نيسان المقبل، كأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء في مهمة مدتها 10 أيام ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس- 12 الفضائية، وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطي له.

ووفقا لمركز محمد بن راشد للفضاء، فقد أطلقت الإمارات برنامجها الوطني للفضاء، وذلك بهدف "تطوير قطاع الفضاء الوطني"، فضلا عن "تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة، وإرسال رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء بهدف القيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية، وتشجيع ثقافة الاستكشاف في دولة الإمارات وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، ودعم رؤية دولة الإمارات القائمة على بناء مستقبل يعتمد اقتصاد المعرفة".

بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "نبارك لهزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بمناسبة اختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين.. إنجاز جديد يعكس قوة تحدي ابن الإمارات وعزيمته وإصراره على بلوغ أعلى المراتب.. كل التوفيق والنجاح لهما في مهمتهما المقبلة".

واختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدته، قائلا: "مثلما لا حدود للفضاء.. فلا حدود لطموحاتنا في تحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا.. وثقتنا كبيرة في أبنائنا في حمل راية الإبداع والتفوق والتميز".