(CNN)-- اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إمكانية قيام كونفدرالية فلسطينية أردنية، حسب رئيس منظمة السلام الآن غير الحكومية الإسرائيلية وعضو في الكنيست الإسرائيلي.

وقال شاكيد موراج، المدير التنفيذي لمنظمة السلام الآن، وموسي راز، وهو مشرع من حزب ميريتس اليساري، لشبكة CNN في محادثات منفصلة، إن عباس قد ذكر الاقتراح الأمريكي معهما وعدد من الآخرين في اجتماع شهدته مدينة رام الله، الأحد.

وقال عباس خلال الاجتماع إن الاقتراح جاء قبل عدة أشهر من قبل جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، وهما من كبار المسؤولين في الإدارة العاملين في الملف الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكر عباس أنه يمكن أن يدعم مثل هذا الاتحاد إذا كان يشمل أيضا إسرائيل، كما قال موراغ وراز لشبكة CNN.

وأضاف موراغ: "أخبرنا عباس أن كوشنر وغرينبلات يطرحان سؤالاً حول كونفدرالية محتملة بين فلسطين والأردن"، موضحا أن رده عليهم كان فقط إذا كان اتحادًا ثلاثيًا يشمل إسرائيل.

وأراد عباس أن يظهر التزامه بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنه ظل يذكر الجميع بأنه لا يزال ملتزما بحل الدولتين وفقا لموراغ.

لم يؤكد جايسون غرينبلات تفاصيل أو مناقشات مع عباس، لكنه قال لـCNN إن عملية صياغة مقترحات السلام مستمرة.

وقال غرينبلات في بيان: "خلال الأشهر التسعة عشر الماضية قمنا بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية حول العديد من الأفكار والإمكانيات" و"ستعكس الخطة، عند إصدارها، أفكارًا نعتقد أنها واقعية وعادلة وقابلة للتنفيذ من شأنها تعزيز حياة الأشخاص. للشعب الإسرائيلي والفلسطيني، لن نناقش أي أفكار محددة أو محادثات خاصة قد تكون أو لا تكون موجودة مع قادة في المنطقة".

وخلال الاجتماع ، قال عباس أيضاً ، بحسب موراغ، إنه على استعداد للجلوس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أي وقت لمناقشة النزاع والبحث عن حل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير راغب في ذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة CNN إنه ليس لديه رد على تصريحات عباس. فيما قال موراغ أيضا إن عباس قال لهم إنه "على الرغم من التوترات مع إدارة ترامب، فإن (السلطة الفلسطينية) على اتصال دائم مع منظمات أمنية مختلفة، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، من أجل الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب".

وأضاف راز أن عباس أصدر تعليماته لكبار مسؤولي الأمن بمقابلة نظرائهم الإسرائيليين يومياً للحفاظ على التعاون الأمني ​​بين الجانبين. وقد اتصلت CNN بمكتب رئيس السلطة للتعليق، لكن لم يأت رد على الفور.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية قول الناطق باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، إن "فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وموقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن"، مضيفا أن "قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.