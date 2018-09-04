قرقاش يحدد شرط انتهاء معاناة اليمن.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر إن "معاناة اليمن في أعقاب الانقلاب الحوثي ستنتهي فقط من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة".

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات وكجزء من التحالف العربي "ترحب بمحادثات السلام التي ستبدأ في جنيف، الخميس"، كما حث جميع الأطراف اليمنية على المشاركة "بشكل بناء" في عملية الأمم المتحدة.

وفي تغريدة أخرى، أثنى قرقاش على مجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إذ قال إن "حماس" غريفيث و"قيادته جعلت من المحادثات شيئاً ممكناً".

وحول دور التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أشار قرقاش إلى أن "القوة العسكرية الشرعية التي يستخدمها الاتلاف كانت دائماً ما تريد دعم الحل السياسي وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، كما رأى أن محادثات جنيف "بإمكانها تقريب النتيجة" في اليمن.