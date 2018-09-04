مصر: اعتقال الشاب الذي كان يخطط للهجوم على السفارة الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقلت السلطات المصرية شاباً كان يخطط لهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام "مواد كيميائية قابلة للاشتعال"، الثلاثاء، وفقا لما قاله مصدر أمني في بيان رسمي.

وأكد المصدر أن السلطات اعتقلت شابا يبلغ من العمر 24 عاما كان يخطط لاستخدام مواد كيميائية قابلة للاشتعال لشن عمل عدواني قرب مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب التقطت النار نتيجة لاحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، ولفت إلى أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقا للتحقيقات الأولية.

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد قالت إنها "على علم بواقعة حدثت" بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، الثلاثاء، مطالبة رعاياها بـ"عدم القدوم إلى السفارة" و"توخي الحذر"، وذلك بسلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

في وقت لاحق، أكدت سفارة واشنطن في مصر أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.