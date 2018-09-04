وزير الدفاع المصري يتابع تطورات "سيناء 2018" ويتوعد "الإرهابيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تابع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، مراحل تنفيذ وتطوير العملية الشاملة "سيناء 2018" من داخل مركز عمليات القوات المسلحة بقيادة شرق القناة، متوعدا "الإرهابيين"، بقوله: "القوات المسلحة ماضية بكل إصرار على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف".

وحسب بيان منشور على صفحة المتحدث العسكري المصري بموقع "فيسبوك"، فقد أكد وزير الدفاع المصري عزم القوات المسلحة على "تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء وتوفير الحياة الكريمة لأبناءها".

وفي فبراير/ شباط 2018، أطلقت مصر عملية شاملة تحت مسمى "سيناء 2018"، وذلك لمواجهة "الإرهابيين" في شبه الجزيرة المصرية سيناء. وجاء كلمات وزير الدفاع المصري، حسب البيان الصادر، الثلاثاء، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة الجيش.

واستمع وزير الدفاع المصري إلى "عرض تفصيلي من قائدي الجيشين الثاني والثالث الميداني تضمن حجم وتشكيل القوات المشاركة، والإجراءات المتخذة لتطوير أعمال القتال بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، واستكمال القضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الكاملة على المناطق والبؤر التي تمت تطهيرها؛ لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو وصول الدعم اللوجيستىيإليها".

وأثنى وزير الدفاع المصري على "الأداء المتميز لجميع القوات المشاركة والتنسيق المعلوماتي والأمنى مع الأجهزة المعنية والذى أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية طوال الفترة الماضية".