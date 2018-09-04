ضابط إسرائيلي: قمنا بشن 200 هجوم على سوريا خلال 18 شهرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي لـCNN أن إسرائيل هاجمت سوريا 200 مرة خلال الـ18 شهرا الماضين، وقد كان الهدف الرئيسي لهذه الهجمات فيلق القدس الإيراني حسبما أفاد الضابط.

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن الهدف من الهجمات كان حماية أمن إسرائيل من انتشار الأسلحة الإيرانية قرب حدودها مع سوريا، لافتا إلى أن الأهداف لم تشمل فقط الأسلحة، بل شملت أيضا مستودعات للأسلحة ومراكز قيادة عمليات ومضادات أرضية علاوة على الإمدادات البحرية للأسلحة وإضافة إلى مطار التيفور الواقع بين حمص وتدمر.

في السياق ذاته، أكد الضابط الإسرائيلي أن إسرائيل تتحدث دائما عن "الخطوط الحمر" فيما يتعلق بالقضية السورية، والتي تتضمن منع وصول الأسلحة الثقيلة لحزب الله لضمان الحفاظ على السيادة الإسرائيلية ومنع إيران من تمكين نفسها في سوريا.

وفي وقت سابق، كان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد ألمح إلى أن إسرائيل قد توسع عملياتها ضد المصالح الإيرانية، لتصل إلى العراق قائلا: "نحن نتابع كل ما يجري في سوريا وكل ما يتعلق بالتهديد الإيراني، لن نحد أنفسنا بالتدخل عبر الأراضي السورية فقط، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا".

وتابع ليبرمان قائلا: "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم المكان الذي يأتي منه، حرية إسرائيل بالتدخل مطلقة"، حسبما قال في مؤتمر عقد الإثنين في القدس.