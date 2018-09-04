القوات المسلحة السعودية تشارك بتمرين "النجم الساطع" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد القوات المسلحة السعودية للمشاركة في تمرين "النجم الساطع 2018" الذي ستحتضنه مدينة الإسكندرية المصرية، وستشارك به عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء.

وستشارك المملكة إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأردن وبريطانيا واليونان وأمريكا، إذ ستتضمن القوات السعودية المشاركة مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والبحرية والجوية، وفقا لواس.

بدوره أكد قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين، ناصر السحيمي، أن "النجم الساطع" يهدف إلى "تحسين القدرة على تنفيذ عمليات أركان المعركة وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة" و "تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة".

وشدد السحيمي على حرض وزارة الدفاع السعودية على مشاركة قواتها في مثل هذه التمارين لما تحمله من أهمية على صعيد تأهيل وتدريب القوات المشاركة ورفع جاهزية الجيش السعودي القتالية عبر خوض تدريب في بيئة قتال حقيقية.