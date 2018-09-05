محلل لـCNN: الأسد يائس وهجوم إدلب على الأغلب بعد قمة طهران الجمعة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال اندرو تابلر، المحلل السياسي والزميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن هجوم النظام السوري على إدلب سيكون بعد القمة الثلاثية التي من المزمع أن تستضيفها العاصمة الإيرانية، طهران، الجمعة.

جاء ذلك في مقابلة لتابلر مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "الأسد يائس ويريد عرض قوته وأنه استعاد الدولة بأكملها لأنه يعلم أن الدول المجاورة والمجتمع الدولي يعلمون أنه لم يتمكن من الانتصار بالحرب الأهلية التي تشهدها بلاده بل عبر التدخل العسكري الأجنبي لإيران وروسيا.."

وتابع قائلا: "بالنظر على الواقع الحالي، الأسد يائس ويريد إظهار أنه ملك الشرق والغرب السوري أمام شعبه وليتمكن من فرض تسوية على ذلك الجزء من الدولة وهو الأمر الذي سيكون أقل ثمنا بالنسبة له وأنه سيدفع بالمجتمع الدولي للإذعان له".

ومن المتوقع أن يجتمع كل من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب اردوغان، الجمعة الـ7 من الشهر الجاري في العاصمة الإيرانية، طهران لبحث الملف السوري.