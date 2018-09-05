بكتاب "الخوف".. ترامب طلب اغتيال الأسد وماتيس تجاهل ذلك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكاتب الأمريكي المخضرم، بوب وودوارد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من وزير دفاعه، جيمس ماتيس، اغتيال الرئيس السوري، بشار الأسد، العام الماضي بعد هجوم كيماوي، وهو الأمر الذي "تجاهله" ماتيس، على حد تعبير الكاتب، مقتبسا تصريحات ممن زعم إنهم مقربون من ترامب.

وأضاف وودوراد في كتابة الذي أطلق عليه اسم "الخوف.. ترامب في البيت الأبيض"، إن الرئيس الأمريكي انتقد سابقه، الرئيس باراك أوباما والطريقة التي تعامل فيها مع الملف السوري، قائلا إنه "قضيب ضعيف".

واقتبس الكاتب على لسان ماتيس قوله إن ترامب لديه فهم شخص في "الصف الخامس أو السادس"، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي نفاه ماتيس في بيان أصدره، وقال فيه إن الكلام المقتبس عني حول الرئيس الأمريكي في كتاب وودوارد لم يجر من قبلي أو في حضوري، لافتا إلى أن المصادر المذكورة في الكتاب ليست ذات مصداقية.

وحصلت CNN على نسخة من كتاب وودورد المفروض نشره في الـ11 من سبتمبر، ويقدم ما يصفه بدلائل على مدى "هوس ترامب بروسيا" ولجنة التحقيق الخاصة (لجنة مولر) في حين أن كم المعلومات والتصريحات المرفقة في الكتاب من المتوقع أن يلعب دورا كبيرا في "انتخابات منتصف المدة" بنوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.