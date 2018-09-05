شعور ركاب رحلة لطيران الإمارات بـ"المرض" بعد وصولهم إلى نيويورك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شعر 10 ركاب على متن رحلة لطيران الإمارات بالإعياء والمرض، بعد أن هبطت في مطار جون كندي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية قادمة من دبي، وفقا لبيان أصدرته الشركة الإماراتية، الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها: "تؤكد طيران الإمارات أن 10 ركاب كانوا على متن رحلتها EK203 والتي كانت متجهة من دبي إلى نيويورك شعروا بالمرض فور وصولهم إلى مطار جون كندي الدولي، وكإجراء وقائي، تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم من قبل الكوادر الطبية وسيتم التعامل مع الحالات التي تحتاج لرعاية صحية".



وأضافت طيران الإمارات في بيانها أنه "سيتم إخلاء الطائرة من الركاب قريبا"، وأشارت إلى أن سلامة ورعاية الركاب تعتبر أولوية لا يمكن المساومة عليها.

من جانبه، قال مصدر في سلطات الملاحة الأمريكية إن عدد الركاب المتضررين بلغ 100 راكب وأشار إلى أنه تم أخذ الطائرة إلى منطقة خاصة وقد شوهدت الطواقم الطبية وفرق الطوارئ بينما كانت تتعامل مع الموقف.

وقد هبطت الرحلة رقم 203 في مطار جون كندي في الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لأمريكا وكان على متنها 500 راكب، وفقا للمصدر.