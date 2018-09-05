رحلة لطيران الاتحاد تعود اضطرارياً لمطار أبوظبي بعد دقائق من إقلاعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادت إحدى طائرات طيران الاتحاد إلى مطار أبوظبي بشكل اضطراري بعد "خلل أصاب أحد محركاتها"، في رحلتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، الأربعاء، حسبما قالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، رداً على تغريدة لأحد الركاب.

فقد كتب راكب يدعى الفيث تيمور عبر صفحته على موقع تويتر: "سمعت صوت انفجار بعد دقيقة من إقلاع الطائرة التي كانت متجهة من أبوظبي إلى جاكرتا، اختل توازن الطائرة لبضع ثوان، لكن قائد الطائرة نجح بالهبوط بسلام على أرضية مطار أبوظبي، ونحن الآن ننتظر التفسير".

ردت الصفحة الرسمية لطيران الاتحاد على تغريدة الراكب قائلة: "عادت الرحلة EY474 والتي كانت متجهة من أبوظبي إلى جاكرتا، إلى مطار أبوظبي بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد محركاتها".

وأضافت الاتحاد: "هبطت الطائرة بسلام وتم إنزال الركاب وهم الآن في مبنى المطار"، حسبما ذكرت الشركة التي تعتبر الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتذرت الاتحاد على الحادثة قائلة: "يعتذر طيران الاتحاد على تأخير وإزعاج الركاب، فالأمان على رأس أولوياتنا"، كما أنها كشفت عن تأمين طائرة بديلة للرحلة نفسها.