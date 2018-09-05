طيران الإمارات تنفي توقف رحلة "دبي-نيويورك" في السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت طيران الإمارات أن تكون رحلتها التي اتجهت من دبي إلى نيويورك، وشعر ركابها بالمرض، قد مرت أو توقفت في المملكة العربية السعودية، وذلك ردا على مزاعم لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا.

وقالت شركة الطيران الإماراتية في بيان أرسلته لـCNN إن رحلتها من دبي إلى نيويورك، التي شعر ركابها بالمرض بعد أن حطت الطائرة في مطار جون كندي الدولي، لم تحلق فوق السعودية أو تتوقف بها.

وأظهرت الرادارات التي راقبت سير الرحلة، أن الطائرة لم تتوقف في أي محطة بين نقطة انطلاقها، دبي، ووجهتها، نيويورك، في الوقت الذي أكدت فيه طيران الإمارات أن طائرتها إلى السعودية تختلف عن الطائرة التي تعمل بين دبي ونيويورك.

يأتي بيان طيران الإمارات كرد على بيان أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية في أمريكا (CDC)، زعم فيه أن الطائرة انطلقت من السعودية، قبل أن يعدل على بيانه ويؤكد أن دبي كانت نقطة الانطلاق.

يذكر أنه تم نقل 12 شخصا كانوا على متن الطائرة (7 من الطاقم و5 ركاب) إلى أحد المستشفيات لمعاناتهم من الحرارة المرتفعة والسعال.