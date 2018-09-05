فيديو يزعم إظهار غارة روسية على إدلب.. ومقتل 5 أطفال على الأقل

لقي خمسة أطفال على الأقل مصرعهم في أكثر من 30 غارة جوية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته مجموعة الإنقاذ “الخوذ البيضاء” ومجموعات الناشطين الإعلاميين.

وقد قُتل جميع الأطفال في بلدة جسر الشغور، وفقاً للخوذ البيضاء. وأصيب ما لا يقل عن 12 مدنياً.

ضربت الغارات الجوية، وهي واحدة من أكبر الغارات الجوية على إدلب في الآونة الأخيرة، بلدات وقرى في الأجزاء الغربية والجنوبية من المحافظة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء قاسيون.

وأظهر فيديو من مركز إدلب الإعلامي، وهي مجموعة إعلامية ناشطة، ما يزعم أنها آثار غارة جوية روسية على محافظة إدلب السورية، الثلاثاء.