نتنياهو يتوعد إيران بـ"قبضة فولاذية": لن نساوم على أمننا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النظام الإيراني، وذلك في كلمة له باحتفالية أقيمت، مساء الأربعاء، لإحياء الذكرى الـ70 لإقامة هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "أولئك الذين يريدون أن يقتلونا باتوا يعرفون مدى إصرارنا وعزيمتنا"، مشددا بقوله: "لن نساوم على أمن المواطنين الإسرائيليين في دولتنا. لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا".

وأضاف: "سنتحرك لإحباط النوايا الإيرانية لتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضدنا"، مستكملا بقوله: "العدوان والإرهاب الإيرانيان سواء أن خرجا من الأراضي السورية أم من أي مكان آخر سيواجهان قبضة جيش الدفاع الإسرائيلي الفولاذية".