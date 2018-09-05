باراغواي تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس.. وإسرائيل ترد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الباراغواي عن إعادة سفارتها إلى تل أبيب، لتتراجع عن قرارها السابق بنقل السفارة إلى القدس، وهو الإعلان الذي ردت عليه إسرائيل بإغلاق سفارتها في باراغواي بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الباراغواي الأربعاء عن إعادة السفارة إلى تل أبيب إثر قدوم الرئيس الجديد، ماريو بنيتيز، وأرجعت السبب إلى إن القدس تعد عاملا معقدا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيانها: "اختارت البارغواي التعددية عبر التاريخ، وكعضو مؤسس للأمم المتحدة، عبرت دائما عن دعمها لمساعي المنظمة (الأمم المتحدة) لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".

وكان بنيتيز، الذي أدى اليمين الدستورية الشهر الماضي، قد انتقد قرار نقل السفارة إلى القدس، كما أن الباراغواي كانت قد عبرت عن التزامها بحل الدولتين في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بالمقابل، وكرد على قرار الباراغواي، أمر نتنياهو بإغلاق السفارة الإسرائيلية في الدولة اللاتينية وأشار إلى أن قرار باراغواي سيضر بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.

يذكر أن باراغواي كانت ثالث دولة تعلن نقل سفارتها إلى القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بافتتاح سفارة بلاده في القدس في مايو/أيار الماضي.