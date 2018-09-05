روسيا تؤكد استهداف مواقع لجبهة النصرة في إدلب بضربات "دقيقة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا في محافظة إدلب السورية، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (نوفوستي).

وقال جنرال روسي يدعى إيغور كوناشينكوف، وفقا للوكالة: "وجهت أربع مقاتلات روسية ضربات دقيقة لمواقع تسيطر عليها جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب، بعد إقلاعها من مطار حميميم، الثلاثاء".

ووفقا لكوناشينكوف استهدفت الغارات الجوية مخازن لطائرات الدرونز في محيط مناطق مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى المواقع التي يتم إطلاق الدرونز منها نحو قاعدة حميميم ومواقع أخرى في حلب وحماة.

يذكر أن روسيا تستعد لدعم النظام السوري في الحملة العسكرية التي يعتزم شنها على محافظة إدلب، التي تحتضن عددا كبيرا من فصائل المعارضة السورية التي رفضت التسوية مع النظام بعد أن نجح الأخير باستعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها.