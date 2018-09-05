أمير سعودي يوضح تصريحات أثارت ضجة: الملك وولي العهد مسؤولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح الأمير السعودي، أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، أن ما يتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام "غير دقيق"، وذلك بعد مقطع فيديو له في لندن ووقوفه للرد على بعض المعارضين، وما فسره البعض من تصريحات أخرجت خارج السياق حول الدولة السعودية والحرب باليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في تقرير أن "صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود صرح أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من تاريخ تسجيله، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: