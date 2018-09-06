قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: لا يكره سلمان العودة إلا من يكره الدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن الداعية سلمان العودة يعتبر من "شيوخ الوسطية والاعتدال" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الشيخ سلمان العودة من شيوخ الوسطية والاعتدال وروادها له مدرسته الخاصة في إيصال الرسائل الهادفة بطريقة سهلة وممتعة أحبه كل من يحب العِلم والدين ولا يكرهه إلا من يكره الدين والمتدينين سلمان العودة من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه نسأل الله له الثبات سلمان العودة ليس إرهابيا".

وتأتي تغريدة القرة داغي على خلفية تقارير عن اجراء محاكمة للعودة، الذي يشغل منصب عضو بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأن النيابة العامة السعودية "طالبت بإلحاق عقوبة القتل تعزيرا" له وفقا لما نشره نجله، عبدالله العودة على صفحته بتويتر، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.