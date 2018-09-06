بيان من التحالف بشأن "عملية 23 أغسطس" في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي".

وقال المالكي، بحسب البيان المنشور على وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق (23 أغسطس/ آب 2018م)".

وتابع: "بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر أرواح للمدنيين أثناء عملية استهداف عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وشدد المالكي على "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لاقدر الله - لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.