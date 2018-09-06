قرقاش يعلق على "تمزيق صور رموز الإمارات والتحالف" باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن "السلوك المخزي" تجاه رموز الإمارات وتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، لن يثني عن تأدية المهمة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب والتي يوجهها الإصلاح لن تثنينا عن تأدية المهمة، قناعتنا أنها أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف في سعيه لتثبيت الاستقرار لن تهزه هذه التصرفات".

وتأتي تغريدة قرقاش بعد انتشار مقاطع فيديو لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحتها أو تاريخ التقاطها، على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام أشخاص بتمزيق صور للرئيس الإماراتي السابق، الشيخ زايد آل نهيان، وتحطيم لافتات لتحالف دعم الشرعية.