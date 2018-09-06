خلفان: ما كنا نخترق قطر والآن نخترق كل شيء فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن اختراق "تنظيم إرهابي" يعتبر من الأمور المباحة شرعا وقانونا، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى قطر.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان قال فيها: "نحن ما كنا نخترق قطر.. الآن بنخترق كل شيء فيها.. اختراق تنظيم ارهابي من الامور المباحة شرعا وقانونا"، لافتا في تغريدة منفصلة إلى أن " خلافنا مع تنظيم الحمدين انه تنظيم يريد هدم الوطن العربي.. بينما دول التحالف تهدف الى ترسيخ الأمن القومي العربي...النصر للامة والزوال للحمدين.".

وأضاف خلفان قائلا: "ضم قطر الى الاتحاد البحريني صح.. هناك اصرار شعبي خليجي عربي على عدم التعامل مع الحمدين وتميم.. اروغان زعيم علماني .. يا المخبل الاخونجية.. يقص عليكم ويخليكم تدفعون فلوسكم وطاحت الليرة طيحة عفروه القطرية".

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