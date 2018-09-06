هايلي: لا يمكن لنظام الأسد الوحشي الاستمرار بمهاجمة السوريين وترويعهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إنه لا يمكن لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، الاستمرار بمهاجمة السوريين وترويعهم، وذلك في بيان يأتي عشية اجتماع مجلس الأمن حول إدلب، الجمعة.

وقالت هايلي في بيانها: "لقد أوضحت إدارة الرئيس ترامب والمجتمع الدولي أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري. ولا يمكن لنظام الأسد الوحشي – المدعوم من روسيا وإيران – أن يستمرّ في مهاجمة المواطنين السوريين وترهيبهم. ومع تعرّض ملايين المدنيين للخطر، فإن الهجوم على إدلب سيكون تصعيدًا متهورًا".

وتابعت قائلة: "يجب على النظام وأنصاره أن يوقفوا حملتهم العسكرية بكلّ أشكالها للسماح للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بالحصول على فرصة للنجاح".

ويشار إلى أن بيان هايلي يأتي بعد شن القوات السورية لغارات في إدلب قالت إنها استهدفت مواقع محددة لـ"جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمس مدنيين على الأقل وفقا لما ذكرته مجموعة الخوذ البيضاء الإنسانية.