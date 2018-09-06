دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته "الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد قال المالكي إنه "في تمام الساعة الثامنة وثمان دقائق (20:08) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة (23) شخصًا، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة ولله الحمد".

ورأى المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مضيفا أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وتشير وكالة الأنباء السعودية إلى أنه "قد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (189) صاروخًا تسببت في استشهاد 112 مدنيًا من الموطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن".

واختتمت الوكالة السعودية تقريرها، بقولها: "قوات التحالف تكرر ما ذكرته بالأمس بأن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تزيد قوات التحالف إلا إصرارًا على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها".