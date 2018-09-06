الخوذ البيضاء لـCNN: قتيل و6 جرحى في غارات وقصف على إدلب السورية

(CNN)-- قال أحمد الشيخو، رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة الخوذ البيضاء في محافظة إدلب السورية، لشبكة CNN، إن رجلا واحدا على الأقل قتل وأصيب 6 مدنيين في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي ضربت إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، الخميس.

وقال الشيخو إن مركزا تديره مجموعة الإنقاذ التطوعية خرج من الخدمة بسبب نيران المدفعية في قرية التمانعة في جنوب إدلب، مضيفا أن الرجل الذي قُتل كان في قرية الطهوت الجنوبية.

والثلاثاء الماضي، قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في سلسلة من الغارات الجوية على القرى المجاورة في إدلب.