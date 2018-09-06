محادثات جنيف.. CNN ترصد تفاصيل التطورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

(CNN)-- قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها "لن تنتظر في جنيف لأيام" حتى وصول وفد المتمردين الحوثيين إلى المحادثات المزمع عقدها تحت رعاية الأمم المتحدة، حسبما تحدث علي عشال، أحد أعضاء الوفد الحكومي لـCNN، الخميس.

وكشف عشال في حديه لـCNN أن قرارا بشأن مشاركة وفده في جنيف وتاريخ مغادرتها سيصدر، الجمعة.

يأتي ذلك في أعقاب تأخر مفاواضات جنيف بسبب الطائرة التي تقل المتمردين الحوثيين. ويقول المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم لم يشاركوا في محادثات في جنيف، التي كان مقررا أن تعقد، الخميس، بسبب عرقلة خطط سفرهم من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية.

وبحسب بيان نشر على قناة المسيرة التي يديرها المتمردون، قال الحوثيون إن الطائرة العمانية التي كانت تقلهم من صنعاء لم تحصل على تصريح بالإقلاع ولم يتم الحصول على ضمانات بعودتهم إلى اليمن.

في هذا الشأن، أخبر معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، CNN، أنه تم تقديم تصاريح للطائرة. ووفقاً لما جاء في حسابه على "تويتر"، فقد قال إن الحوثيين "يطيلون فترة الأزمة والحرب"، بدلاً من "تأكيد جديتهم في الحوار من أجل السلام"

وقال الإرياني لـCNN إن المتمردين أرادوا جلب مقاتلين جرحى على متن الطائرة.

محمد عبد السلام، الذي كان من المقرر أن يقود وفد الحوثي، كتب على تويتر أن "نقل الجرحى في طائرة الوفد الوطني أمر طبيعي وإنساني". وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الذي دعا المندوبين للمحادثات "كان يأمل في رؤية وفد صنعاء الحاضرين للإسراع بالعملية السياسية. ويواصل بذل الجهود للتغلب على العقبات للسماح للمشاورات بالمضي قدما".