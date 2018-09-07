السعودية: مقتل مدرب أمريكي بحادث طائرة عمودية بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، الخميس، مقتل مدرب أمريكي في حادث تحطم مروحية خلال عملية تدريب في مطار خشم العان بالعاصمة السعودية، الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الحرس الوطني: "وقع صباح اليوم الخميس، وأثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض حادث لطائرة عمودية من طراز AH6i، نتج عنه وفاة المدرب. بول ريدي، أمريكي الجنسية وإصابة المتدرب الملازم أول طيار، هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ".

وأضاف بيان الحرس الوطني أن المتدرب السعودي "تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج وحالته مستقرة، ولله الحمد .. وأن لجان التحقيق مازالت تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث ".