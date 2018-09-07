حسن نصرالله يروي كيف علم بمقتل ابنه هادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— روى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الطريقة التي وصلته خبر مقتل ابنه، هادي، في عملية، وذلك في مقابلة أجراها مع برنامج بانوراما على قناة المنار التابعة للحزب.

وقال نصرالله في روايته التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيتها: "كانوا يتصلون بي في العادة كل اربع أو خمس ساعات إن كان هناك تفصيل معين جديد يخبروني به، ليلتها لاحظت أنهم يتصلوا في ك ل نصف ساعة أنه استفسرنا وسألنا وتأكدنا، بعدنا ما بنحكي بأسامي يعني في واحد استشهد اثنين استشهدا أو آخر مصيره مجهول، ولما صار الأخوان يتصلوا كل نصف ساعة حسيت بشي انه لماذا هذا الاهتمام الاستثنائي الزايد؟"

وتابع قائلا: "نحن اعتدنا منذ سنوات طويلة أن نتابع بس مش بهذه الدقة فأنا عندها شعرت في شيء واحتملت أن ممكن يكون هادي من بين الشباب الي كانوا بالعملية خصوصا انه لما ودعني قال يمكن انهم يسمحولي شارك بعملية خطرة، مع ذلك أنا ما سألتهم أن هادي بينهم أو لا، لأنه بالنسبة الي هؤلاء الشباب الثلاثة مثل هادي، وكنت مهيأ حينها لاستقبال خبر أن هادي من بين الشهداء وأن الجثة أخذها الإسرائيليون.."