تحرك جديد من العبادي بشأن أموال البصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، الدكتور حيدر العبادي، أن أموال محافظة البصرة "ستصرف بعيدا عن الروتين والبيروقراطية"، وذلك حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن أموال البصرة "قد تم تخصيصها بتوجيه مباشر من قبل العبادي، وستصرف بعيدا عن الروتين والبيروقراطية من أجل تقديم الخدمات لأهلنا في محافظة البصرة".

ولفت إلى "إعطاء كافة الصلاحيات المالية والإدارية إلى محافظ البصرة أسعد العيداني من قبل مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي"، فيما أعلن العبادي متابعته بكشل مباشر "إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة"، مضيفا أنه "تم إرسال لجنة وزارية رفيعة المستوى للمتابعة وتذليل كافة العقبات".

وترأس العبادي، الجمعة، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، حيث خُصص الاجتماع لـ" مناقشة الوضع الخدمي والأمني في البصرة، والتأكيد على حق التظاهر السلمي للمواطنين ولأن الدولة حريصة على حمايتهم".

وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي على أن "مهمة قواتنا الامنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، رافضا في الوقت ذاته أي دعوات أطلقت لـ"استخدام القوة ضد المتظاهرين؛ لان قواتنا لا يمكن أن تكون بالضد من المواطنين، وهذا ما أظهره التلاحم بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي "أهمية إبعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة، ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة"، كما طالب المجلس الجهات السياسية بـ"عدم استخدام الملف الأمني في التنافس السياسي".