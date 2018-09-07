دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن الاحترام والتقدير لألمانيا وموقفها "الأخلاقي" الذي رفض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الخليجية، في إشارة إلى الأزمة التي تشهدها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ تميم، الجمعة، من العاصمة الألمانية، برلين التي يقوم بزيارتها، حيث قال: "لابد من الإشارة هنا إلى أنني وأبناء شعبي مازلنا نتذكر بكثير من التقدير والاحترام، الموقف الأخلاقي الذي عبرت عنه جمهورية ألمانيا الاتحادية برفضها الإجراءات غير القانونية التي فرضت على دولة قطر من قبل بعض جيرانها السنة الماضية ومازالت مستمرة.."

ويذكر أن أمير قطر يقوم حاليا في زيارة إلى ألمانيا لحضور منتدى قطر – ألمانيا للأعمال والاستثمار.