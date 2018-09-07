بالأسماء.. أمريكا تعاقب شخصيات جديدة دعمت الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عنن ضم عدد من الشخصيات والكيانات الجديدة على قائمة العقوبات وذلك لتسهيلها عمليات لنقل الأسلحة أو الوقود أو قدمت دعما ماليا أو ماديا لنظام الأسد في سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن "الأفراد الأربعة يشملون السوريين ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي واللبناني فادي ناصر، بينما تضم الكيانات شركة القاطرجي ومقرها في سوريا وشركة ناسكو للبوليمرات والكيماويات ومقرها في لبنان وشركة آبار للخدمات البترولية ش. م. ل. ومقرها في لبنان وشركة إنشاء خط الأنابيب الدولية ومقرها في الإمارات العربية المتحدة وشركة سونكس للاستثمارات المحدودة ومقرها في دولة الإمارات أيضا".

وبينت الخارجية في تقريرها أنه "تم حظر كافة أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة لنطاق الولاية القضائية الأمريكية نتيجة لإعلان اليوم ويحظر عموما على الأفراد والكيانات الأمريكية إجراء معاملات معهم".

وذكر التقرير أن هذا الإجراء "يبين أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة وقوية لقطع الدعم المادي عن نظام الأسد ومؤيديه. وستواصل الولايات المتحدة استخدام كافة الآليات المتاحة لعزل نظام الأسد، الذي يمثل حكومة قامت بشكل منهجي باعتقال وتعذيب وقتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين استجابة لدعواتهم المشروعة وغير العنيفة للمطالبة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".