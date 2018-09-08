قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: على علماء السعودية الوقوف مع اخوتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن على علماء السعودية الوقوف إلى جانب اخوزتهم، نفي إشارة إلى الداعية الإسلامي والعضو بالاتحاد، سلمان العودة.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سلمان العودة ليس إرهابياً.. علي العمري ليس إرهابيا.. عوض القرني ليس إرهابيا.. هؤلاء ليسوا إرهابيين.. بل علماءٌ ومصلحون.. الإرهاب الحقيقي هو اعتقالهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل! على علماء السعودية أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام هذا الظلم الذي أصاب إخوتهم وألا يخافوا من قول الحق!"

ويذكر أن تغريدة القرة داغي تأتي بعد تداول تقارير عن طلب النيابة السعودية إلحاق عقوبة القتل تعزيرا بحق الداعية، وفقا لما قاله نجله، عبدالله العودة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.