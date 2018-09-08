مسعود بارزاني يدين قصف إيران لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، السبت، والذي راح ضحيته 12 شخصاً على الأقل.

عبر بارزاني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي عن إدانته للهجوم الإيراني الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وجرح آخرين، وواسى عائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وناشد الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق الأطراف المتنازعة بعدم جعل كردستان العراق ساحة للعداوات، وشدد على أن القضايا الكردية لا يمكن أن تحل بالعنف بل عبر السبل السلمية.

وكانت إيران قد استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، بـ"قصف صاروخي" راح ضحيته 12 شخصاً بحصيلة ليست نهائية وأصيب آخرون.

يذكر أن بارزاني شغل منصب رئيس إقليم كردستان العراق منذ عام 2005 وحتى نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017، دون أن يخلفه رئيس حتى الآن.