قرقاش عن اجتماع السلام اليمني بجنيف: يظهر حقيقة الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن اجتماع السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في اليمن، يظهر حقيقة من هم جماعة الحوثي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عملية السلام اليمني التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف يظهر حقيقة من هم الحوثيون: ميليشيا متطرفة عنيفة معرقله وقاسية تجاه انهاء معاناة الشعب اليمني".

وتابع قائلا: "اليمن بحاجة إلى عملية سياسية لإنهاء الأزمة الحالية، الحوثيون من الجهة الثانية مهتمون بحيازة العاصمة والسلطة وفوائد الحرب الاقتصادية، ولعل جنيف ستكشف حجاب طبيعة انقلابهم".

وأردف الوزير الإماراتي قائلا: "رغم النكسة الخطيرة التي جدت في جنيف، فان الطريق إلى الامام لا يزال بالحل السياسي.. ولعل الأكثر وضوحا الآن للمجتمع الدولي هو عدم رغبه الحوثيين في الانخراط بحسن نية في هذه العملية".