دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبدى رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، حميد وحيدي، استعداد بلاده لإرسال من يرغب بأداء مناسك العمرة إلى المملكة العربية السعودية، في حال ضمان أمن وسلامة الحجاج من قبل السلطات السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ففور عودته من السعودية، قال وحيدي: "نحن مستعدون لاستئناف إرسال الزائرين لأداء مناسك العمرة، شريطة أن تتحقق مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضمان أمن وكرامة الزائرین الإیرانیین من جانب السلطات السعودیة، وحسم هذه القضایا في إطار اتفاقیة".

وكشف رئيس مؤسسة الحج والزيارة في إيران عن وجود مفاوضات مع مسؤولي الحج في السعودية، لافتا إلى عدم وجود مشكلة لدى إيران بإرسال الحجاج والمعتمرين إلى المملكة في حال تلبية الطلبات الإيرانية من قبل السلطات السعودية.

في سياق متصل، أكد وحيدي أن 70% من الحجاج الإيرانيين، 55 ألف حاج تقريباً، عادوا إلى بلادهم، وأشار إلى وجود 13 ألف حاج إيراني في المدينة المنورة و17 ألفاً في مكة، لافتا إلى أن عودتهم ستكون تدريجية.

بدورها، رحبت السلطات السعودية بالحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج، إذ أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن في يوليو/تموز الماضي، أن المملكة العربية السعودية تعامل حجاج إيران مثل أي حجاج آخرين، وذلك بعد انتقادات من المرشد الإيراني علي خامنئي للسلطات السعودية بسبب الحج.