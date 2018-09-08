نائب كويتي: الجعفري زعلان من موقفنا بمجلس الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، إن بشار الجعفري، مندوب سوريا في مجلس الأمن "زعلان" من موقف الكويت الذي مثل في جلسة، الجمعة، حول الوضع في إدلب.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بشار الجعفري مندوب بشار الاسد في الأمم المتحدة زعلان لوقوف الكويت حكومة وبرلمانا وشعبا مع أهلنا المنكوبين في سوريا والذين أبادهم نظام الاسد الارهابي المجرم وقتل نحو مليون وشرد 6 مليون ودمر ثلثي سوريا بالبراميل المتفجرة وانتهى المطاف بالأسد ليكون مجرد موظف ومندوب لروسيا وإيران".

وتابع قائلا: "موقف ممتاز ولافت للدبلوماسية الكويتية في مجلس الامن للتصدي للعدوان الروسي الإيراني على إدلب ومطلوب تحرك سريع لكل الدول العربية والاسلامية لوقف المجزرة الآثمة القادمة في ادلب".