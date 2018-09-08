12 قتيلا بقصف صاروخي على مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح 50 آخرون في "قصف صاروخي" استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في مدينة كوي سنجق، وفقا لبيان صادر عن الحزب.

وألقى الحزب اللوم في هذا الهجوم على إيران، قائلا في بيانه إن "إيران استخدمت صواريخ بعيدة المدى في هجوم منسق على قاعدة للـPDKI ومخيم للاجئين".

وقال محمد صالح، الممثل عن الحزب في أربيل بتصريح لـCNN إن القصف كان مكثفا وأن الصواريخ أطلقت من داخل الأراضي الإيرانية قرب الحدود مستهدفة خمسة مواقع.