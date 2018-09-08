بعد يوم من "قمة طهران".. الخوذ البيضاء: 4 قتلى بقصف روسي على إدلب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعرضت محافظة إدلب لقصف جوي من قبل مقاتلات روسية، السبت، وذلك بعد يوم من فشل روسيا وتركيا وإيران بالتوصل إلى هدنة في المحافظة الواقعة شمال سوريا، وفقا لما ذكرته منظمة الخوذ البيضاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة والمرصد إلى أن المحافظة التي تعد أحد آخر معاقل فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، تعرضت لقصف جوي شنته مقاتلات روسية على المحافظة الواقعة شمال سوريا.

بدورها، قالت منظمة الخوذ البيضاء عبر صفحتها على موقع تويتر إن القصف أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين اكتفى المرصد بذكر أن المحافظة تعرضت لقصف جوي السبت، بعد يوم من قمة طهران.

وكان رؤساء روسيا وتركيا وإيران قد اجتمعوا الجمعة في العاصمة الإيرانية، طهران، لبحث تطورات الوضع في إدلب، لكنهم فشلوا بالتوصل إلى اتفاق هدنة في المحافظة السورية.