وزير خارجية اليمن ينتقد غريفث: تصريحاته تبرر مواقف الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إن التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفث، تبرر مواقف الانقلابين الحوثيين.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها اليماني في مؤتمر صحفي لوفد الحكومة اليمنية بمشاورات جنيف، حيث قال: " ما سمعناه من غريفث تمثل بعبارات الأسف لعدم التحاق الحوثيين بالمشاورات"، لافتا على أن المبعوث الأممي "انتقد الحوثيين أمامنا، وبرر موقفهم في المؤتمر الصحفي".

وأكد الوزير اليمني قائلا: "لا نثق بما تقوله الميليشيات للأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة"، لافتا على أن بلاده "تتوقع من المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين.. جئنا إلى جنيف ليتأكد الجميع بأن جماعة الحوثي الانقلابية غير جادة في السلام ونحن جئنا لمصلحة شعبنا".