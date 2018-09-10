إيران ترد على اعتقال 14 إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر مزورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفضت إيران تأكيد ما أسمتها "مزاعم" وزارة الداخلية البحرينية، التي أعلنت القبض على 14 إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر مزورة، إذ أشارت طهران إلى عدم وجود معلومات إضافية أو أدلة من جانب الحكومة البحرينية بما يخص هذه القضية، وهو ما يمنعها من تأكيد صحة هذه المعلومات، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ونقلت إرنا تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أكد فيها أن طهران لا يمكنها تأكيد ما وصفها بـ"مزاعم" وزارة الداخلية البحرينية، وذلك لعدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية أو تزويدها بمعلومات إضافية.

ورأى قاسمي أن التأكد من أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم، إيرانيين، غير ممكن، رافضاً التعليق على القضية حتى تتوفر معلومات إضافية من قبل السلطات البحرينية.

في سياق متصل، نوه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران والمنامة مقطوعة، ولفت إلى أن البحرين لا تمنح تصريحات سفر للإيرانيين إلى أراضيها.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية كانت قد أعلنت، السبت، عن إلقاء القبض على 14 إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء مستعارة.