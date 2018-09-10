البشير يحل الحكومة السودانية ويعين رئيسا جديدا للوزراء.. ما هدفه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، حل حكومة البلاد، واعتمد خلال اجتماع طارئ تعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، وعثمان محمد يوسف كبر، نائبا للرئيس، ومعتز موسى رئيسا للوزراء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وستؤدي الـ3 شخصيات القسم أمام البشير، صباح الإثنين، بالقصر الجمهوري. وتقرر تكليف وزير الخارجية ووزير شؤون الرئاسة ووزير الدفاع بتأدية مهامهم "لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان البشير قد أبلغ اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في البلاد، مساء الأحد، اعتزامه "حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة؛ كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وتشمل الإجراءات "تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة"، بينما أضاف البشير خلال اجتماعه باللجنة في القصر الجمهوري أن "الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

وقال البشير إنه "لا يحمل ما حدث لأي شخص، ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد"، مضيفا: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات، ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".

وشدد على أن "حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية".