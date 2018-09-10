عريقات: قرار واشنطن ضد منظمة التحرير سيكون له عواقب سياسية وخيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) أعلن مسؤول أمريكي، أن جون بولتن، مستشار الأمن القومي الأمريكي، "من المتوقع أن يعلن عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بولتن سيطلق حملة جديدة "لمعاقبة الدول والأشخاص الذين يساعدون في انتقاد الولايات المتحدة أو مسؤولين أمريكيين أو حلفاء لأمريكا وخصيصاً إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، إنه "تلقى إعلاماً رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستغلق مكتب بعثة الفلسطينية في واشنطن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدان عريقات القرار الأمريكي واصفاً إياه بأنه "هجمة تصعيدية مدروسة" ستكون لها "عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي" من أجل حماية إسرائيل، كما أشار إلى أن القرار أتى "عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية".

أما فيما يتعلق برد منظمة التحرير الفلسطينية، فأوضح عريقات أن "القيادة ستتخذ التدابير الكافية لحماية" الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي الأمريكية "في الوصول إلى خدماتهم القنصلية"، مضيفاً أن المنظمة "لن تستسلم للتهديدات والبلطجة" الأمريكية، بل "ستستمر بالنضال من أجل الحرية والاستقلال".

ولفت أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أنه على المجتمع الدولي "التحرك فوراً " للرد على ما وصفه "بالهجمات الأمريكية" ضد الفلسطينيين.