مقتل صبي في الـ16 من عمره من قبل جنود إسرائيليين

(CNN)-- قُتل شاب فلسطيني آخر بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه خلال اشتباكات الجمعة الماضية على طول السياج الذي يفصل بين غزة وإسرائيل.

وقد حددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الشاب على أنه أحمد مصباح أبو طيور، البالغ من العمر 16 عاماً، مشيرة إلى أنه أصيب بأعيرة نارية مرتين في الرقبة وفي الصدر.

ويظهر الفيديو- الذي انتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي- الصبي وهو رمي شيئاً قبل أن يقفز مراراً مع فتح ذراعيه قبل الوقوع على الأرض بسبب تعرضه لطلق ناري على ما يبدو.

مقتل أبوطيور أتى بعد مفارقة بلال مصطفى خفاجة، البالغ من العمر 17 عاماً، للحياة، والذي أعلن عن وفاته يوم الجمعة الماضية أيضاً.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه كان على علم بالحادثين وأن الحوادث سوف يتم “فحصها من خلال سلسلة القيادة ذات الصلة“.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، أنه منع أربعة من سكان غزة من محاولة عبور السياج إلى إسرائيل مسلحين بسكاكين وفأس.