دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب".. هكذا رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تزامن بداية التقويمين الهجري والقبطي في يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2018.

وفي ظاهرة نادرة، بدأت السنة الهجرية الجديدة لعام 1430، الثلاثاء، كما بدأ أيضا التقويم القبطي لعام 1735، وهو التقويم الذي تسير عليه الكنيسة المصرية.

وكتب السيسي، في صفحته على موقع "فيسبوك": "في عام 2018، وبين الميقات القمري وتقويم الشهداء، تحتفل مصر مسلميها ومسيحييها ببداية التقويمين الهجري والقبطي، في رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب واحتوائه لكل تنوع واختلاف يزيدها قوة وثراء كل عام وجميعنا بخير وأمان".

والسنة الهجرية تتكون من 12 شهرا، ويحتفل بها المسلمون في بداية شهر محرم، بينما تبدأ السنة القبطية في شهر توت يوم 11 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتتكون من 13 شهرا، ويعتمد عليها الفلاحون المصريون في تحديد ميقات محاصيلهم التي يزرعونها طوال العام.