ريان لـCNN: التحالف سيبقى حتى القضاء على داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شَرَعَت قوات سوريا الديمقراطية بالعمليات البرية ضمن المرحلة الثالثة من عملية راوندآب يوم 10/ سبتمبر أيلول، حسبما أفاد التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش.

وفي بيان أصدره التحالف الدولي، الثلاثاء، إنّ "الهجوم البري، المَسنود بالغارات الجوية والمدفعية للتحالف عبر الحدود، سيؤدي إلى تطهير هجين والمنطقة المتبقية من ريف دير الزور شرق نهر الفرات من بقايا داعش".

وجاء نص البيان على النحو التالي بصفحة تابعة للتحالف الدولي على موقع "فيسبوك":