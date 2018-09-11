نتنياهو يعلق على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وصف نتنياهو خطوة الإدارة الأمريكية بـ"القرار الصائب"، وعبر عن تأييد إسرائيل لإغلاق مكتب منظمة التحرير، وذلك كي يدرك الفلسطينيون أن رفضهم للتفاوض وإحالة إسرائيل للجهات الدولية لن يفيد عملية السلام.

وفي وقت سابق، كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد وصف القرار الأمريكي بـ"التصعيد الخطير" وقال إن إسرائيل مستعدة لحل النظام العالمي من أجل حماية هجمات وجرائم إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين.

يذكر أن واشنطن كانت قد اتخذت قراراً بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما هدد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، جميع الجهات التي تأخذ إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.