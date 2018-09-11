سيف آل ثاني ينشر صورة جديدة لـ"الأمير الوالد".. من شخصياتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صورة جديدة نشرها الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، يظهر فيها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

الصورة المنشورة، مساء الثلاثاء، علَّق عليها مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، بقوله: "زيارة سيدي سمو الأمير الوالد (حفظه الله) لوالدي أحمد بن سيف في لندن اليوم، سعدنا بزيارة صانعي المجد سمو الأمير الوالد والوالد عبدالله بن حمد العطية والدكتور حجر البنعلي أطال الله في أعمارهم جميعاً وأمدهم بالصحة والعافية".

ولم يشر مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في تغريدته إلى أي تفاصيل أخرى بشأن الصورة.