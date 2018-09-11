الأمم المتحدة تكشف عدد نازحي إدلب خلال أسبوع: في انتظار الأسوا

(CNN)-- كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صادر، الثلاثاء، عدد النازحين في مدينة إدلب السورية خلال أسبوع.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد نزح أكثر من 30 ألف شخص داخلياً في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها المتمردون منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر بسبب "تصاعد القصف الجوي والأرضي في المنطقة".

وأضاف المكتب الأممي أنه "بحلول منتصف نهار الأحد ، كان 47 في المائة من الأشخاص النازحين داخلياً قد طلبوا الأمان في المخيمات، وتم استضافة حوالي 29% من العائلات المحلية، و14% في مخيمات ذاتية الاستيطان أو هياكل تشبه المخيمات، والباقي 10% كانوا يستأجرون أماكن إقامة"، حسب البيان.

وتعتبر إدﻟب، التي يسيطر عليها المتمردون ﻣوطنا لـ1.4 ﻣﻟﯾون ﻧﺎزح. وهناك 6.2 مليون نازح داخل سوريا، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وذكر المكتب الأممي أن "التصعيد الأخير يؤثر مرة أخرى على المدنيين بطريقة دراماتيكية"، مضيفا في بيانه: "إن خوفنا كعاملين في المجال الإنساني هو أن الأسوأ يمكن أن يكون بانتظارنا".