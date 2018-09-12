النائب العام المصري يكشف سبب وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر النائب العام المصري بياناً، الأربعاء، أكد فيه خلو جسدي السائحين البريطانيين اللذين توفيا في مدينة الغردقة بمصر الشهر الماضي من أي "عنف جنائي"، مشيراً إلى أن سبب وفاة السائح كانت "نزلة معوية حادة" وتوقف بعضلة القلب والتنفس.

وأكد النائب العام في بيانه أن تحليل الطب الشرعي أثبت عدم وجود آثار لعنف جنائي على جسدي السائحين مع وجود آثار للحشيش في جسديهما.

وعن سبب وفاة السائح البريطاني، فأشار النائب العام إلى أنه يعود لتوقف في عضلة القلب والتنفس، بالإضافة إلى وجود البكتيرية الأشريكية المعوية وهو الأمر الذي أسفر عن نزلة معوية حادة.

وألغى الفحص المعملي فرضية التسمم الغذائي بسبب عدم وجود ميكروبات تدل على ذلك في جسدي السائحين، وأكد خلو مياه الشرب في الفندق من أي بكتيريا أو فطريات ضارة من شانها أن تسبب الوفاة، وفقا للبيان.

ونفى أيضاً تقرير الطب الشرعي فرضية التسمم الغازي، وأكدت لجنة هندسية خلو غرفة السائحين في الفندق من الانبعاثات الغازية الناتجة عن خلل في أجهزة التكييف أو الأجهزة الأخرى، حسبما أفاد بيان النائب العام.