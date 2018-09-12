قرقاش: تغيّب الحوثي عن جنيف دليل على أن تحرير الحديدة مطلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن عدم حضور جماعة الحوثي لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حول اليمن في جنيف، يعتبر دليلا على أن تحرير منطقة الحديدة مطلوب لـ"إعادتهم إلى رشدهم".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تغيب الحوثي عن عملية السلام في جنيف دليل آخر على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتهم إلى رشدهم وإعادتهم إلى الانخراط الإيجابي بالعملية السياسية".

وتابع قرقاش في تغريدة منفصلة: "حجتنا هي أن التغيير في المعادلة مهم جدا في سبيل عملية سياسية ناجحة في اليمن، الحديدة هي التغيير المطلوب وستضمن وضع حد لعدائية الحوثي عبر الوسائل السياسية".